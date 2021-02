Willkommen im neuen Newsletter rund um RB Leipzig!

Ein herzliches “Hallo” aus der Sportredaktion,

habt Ihr Euch schon mal gefragt, was Peter Gulacsi während eines Spiels die ganze Zeit macht? Pro Bundesliga-Spiel bekam RB Leipzigs Nummer eins in dieser Saison im Schnitt drei bis vier Schüsse auf’s Tor. Klingt ja erstmal nicht so viel. “Dem muss ganz schön langweilig sein”, hab ich schon oft gedacht. Frederik Gößling ist am Cottaweg für die Torhüter zuständig. Er musste ein bisschen schmunzeln, als ich ihm davon erzählte. Und hat mir dann ziemlich gut erklärt, warum ich (und alle anderen, die sich schon einmal bei diesem Gedanken ertappt haben) da ordentlich auf dem Holzweg sind. Das Interview mit dem 43-Jährigen könnt Ihr hier nachlesen. Darin spricht Gößling über kleine Macken, die Entwicklung des Torwartspiels und das Training für den einen entscheidenden Moment in der 88. Minute.

Übrigens: Schön, dass Ihr hier seid! Im neuen Newsletter “LVZ Direktabnahme” wollen meine Kolleginnen, Kollegen und ich Euch ab heute immer freitags mit Infos rund um RB Leipzig versorgen.

Weil die Bundesregierung eine Einreisesperre für Reisende aus Corona-Mutationsgebieten beschlossen hat, kann das Gastspiel des FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League nicht hier in Leipzig stattfinden. Eine Ausnahmegenehmigung für die Klopp-Elf hat die Bundespolizei in Abstimmung mit dem Bundesinnenministerium am Donnerstag abgelehnt. Und nun? Die Regelungen für diesen Fall sind kompliziert. Auffällig dabei: Die UEFA, europäischer Fußball-Dachverband und Ausrichter eines Wettbewerbs während einer Pandemie, hat sich in seinen eigens aufgrund von Corona angepassten Regularien von jeglicher Verantwortung freigestellt. Gesetze, Vorschriften, behördliche Einschränkungen? Scheinen dem Verband irgendwie egal. Der “Schwarze Peter” liegt allein beim gastgebenden Verein, in diesem Fall bei RB. Der Bundesligist wird nun auf neutralen Grund ausweichen müssen, auch weil andere Optionen gescheitert sind. Das Heimspiel auswärts findet nach LVZ-Informationen aller Voraussicht nach in Budapest statt.